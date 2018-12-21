Голливудский актер выглядел подавленным после встречи с наследниками.
Недавно Брэд Питт наконец-то подписал с бывшей супругой соглашение об
опеке над детьми.
Голливудский актер выглядел подавленным после встречи с наследниками.
Недавно Брэд Питт наконец-то подписал с бывшей супругой соглашение об
опеке над детьми.
Звезда фильма "Бойцовский клуб" попал в объектив журналистов в эту среду,
когда шел на рабочую встречу. Актер надел легкую черную куртку, серый свитер, джинсы и кроссовки. был один и выглядел очень расстроенным. До этого он провел понедельник и вторник вместе с детьми, отмечая свой день рождения.
Торжество пропустил самый старший
ребенок – Мэддокс, который до сих пор находится в напряженных отношениях с
отцом. Вероятно, именно их конфликт в самолете мог стать причиной
развода Брэда и Анджелины. Сам актер сомневается, что им когда-нибудь удастся
восстановить отношения, и поэтому он не принуждает сына видеться с ним.
уверен, что его бывшая супруга специально
настроила детей против него. Наследники проводили больше времени с Джоли во время
бракоразводного процесса. "Они не хотят видеть отца, и это причиняет ему боль.
Они на стороне Энджи, и всегда были за нее", – рассказал источник, близкий к
звезде. Брэд все же надеется, что дети навещают его по собственной воле.
Ранее зарубежные СМИ сообщили о том, что развод подкосил и без того хрупкое
здоровье Анджелины Джоли. "Она не может спокойно спать. Мысли о вражде
с бывшим мужем не дают ей уснуть. Энджи страдает от бессонницы и постоянно нервничает. Она стала терять вес с ужасающей скоростью", – поделился близкий друг звезды фильма "Малефисента".