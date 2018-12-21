В Верховной раде просят президента объявить войну России. Депутаты рассматривают обращение к Петру Порошенко.

В Верховной раде просят президента объявить войну России. Депутатырассматривают обращение к Петру Порошенко.Нардеп ВиталийКуприй внес в Верховную раду проект обращения к Петру Порошенко с просьбойобъявить войну России. В документе также идет речь разрыве дипломатическихотношений и прекращении транспортного сообщения с Россией, пишет РИА Новости.Такимиобращениями Рада фактически подталкивает главу государства к принятию безумныхрешений. Видимо, депутаты забыли судьбу президента Грузии Михаила Саакашвили,рискнувшего в 2008 году напасть на российских миротворцев в Южной Осетии.Между темэксперты не отрицают, что Украина планомерно готовится к войне с Россией.Провокация в Керченском проливе была пробным камнем и сейчас, заручившисьподдержкой Запада, Киев с высокой долей вероятности может придумать новую военнуюоперацию на суше или на море.С юридической сторонык этому се готово: Украина разорвала всеобъемлющий Договор о дружбе исотрудничестве с Россией. До этого Верховная радаприняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором".При этомпочему-то Киев продолжает оставаться самым главным стратегическим торговымпартнером Москвы: товарооборот между двумя странами за последний год увеличился на 25%.Напомним, что Петр Порошнко уже заявлял о войне с Россией в эфире американского телеканала Fox News. До этого он объявилв приграничных с Россией областях военное положение.