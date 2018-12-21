В Верховной раде просят президента объявить войну России. Депутаты
рассматривают обращение к Петру Порошенко.
В Верховной раде просят президента объявить войну России. Депутаты
рассматривают обращение к Петру Порошенко.
Нардеп Виталий
Куприй внес в Верховную раду проект обращения к Петру Порошенко с просьбой
объявить войну России. В документе также идет речь разрыве дипломатических
отношений и прекращении транспортного сообщения с Россией, пишет РИА Новости.
Такими
обращениями Рада фактически подталкивает главу государства к принятию безумных
решений. Видимо, депутаты забыли судьбу президента Грузии Михаила Саакашвили,
рискнувшего в 2008 году напасть на российских миротворцев в Южной Осетии.
Между тем
эксперты не отрицают, что Украина планомерно готовится к войне с Россией.
Провокация в Керченском проливе была пробным камнем и сейчас, заручившись
поддержкой Запада, Киев с высокой долей вероятности может придумать новую военную
операцию на суше или на море.
С юридической стороны
к этому се готово: Украина разорвала всеобъемлющий Договор о дружбе и
сотрудничестве с Россией. До этого Верховная рада
приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором".
При этом
почему-то Киев продолжает оставаться самым главным стратегическим торговым
партнером Москвы: товарооборот между двумя странами за последний год увеличился на 25%.
Напомним, что Петр Порошнко уже заявлял о войне с Россией в эфире американского телеканала Fox News. До этого он объявил
в приграничных с Россией областях военное положение.