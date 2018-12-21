На днях Госдума приняла в окончательном чтении законопроект об ответственном обращении с животными. В пятницу, 21 декабря, документ был одобрен Советом Федерации. Теперь очередь за президентом: глава государства должен подписать нормативно-правовой акт в ближайшее время. Зоозащитники называют принятие законопроекта большой победой. По словам активистов, депутаты Госдумы тесно взаимодействовали с ними все время разработки документа.

Наднях Госдума приняла в окончательном чтении законопроект обответственном обращении с животными. В пятницу, 21 декабря, документ былодобрен Советом Федерации. Теперь очередь за президентом: главагосударства должен подписать нормативно-правовой акт в ближайшее время. Зоозащитники называют принятие законопроекта большой победой. По словам активистов, депутаты Госдумы тесно взаимодействовали с ними все время разработки документа.Закон регулирует обращение с животными в целях их защиты и соблюденияпринципов гуманности. В числе прочего, документ определяет правовойстатус приютов для питомцев, устанавливает требования к их размещению. Кпримеру, запрещается создавать места содержания животных в квартирах.Крометого, документ запрещает пропаганду жестокого обращения с животными.Регламентируется и порядок обращения с безнадзорными питомцами. Теперьвозможна лишь программа "отлов – стерилизация – вакцинация", а затемвозврат в прежнее место обитания. После отлова животное необходимопередать в приют. Вводится государственный и ветеринарный надзор, атакже контроль за состоянием зверей со стороны зоозащитников иволонтеров.Запрещеноумерщвлять животных под любым предлогом, натравливатьзверей друг на друга, устраивать бои между ними. Нередко приходилосьсталкиваться с тем, что хозяева животных выбрасывали питомцев на улицу.Теперь с порочной практикой будет покончено: просто так от животногоизбавиться будет нельзя. В соответствии с принятым законом, прежнийхозяин будет обязан передать животное новому владельцу.Такжевводится запрет на содержание диких зверей в квартирах, частных домах,на садовых участках. Из торговых центров исчезнут контактные зоопарки,незаконным станет содержание питомцев в кафе, барах и ресторанах.Ещеодно важное нововведение – новые правила выгула животных, в том числепотенциально опасных пород. Для прогулок с питомцем хозяин будет обязаннадеть на него ошейник, поводок и намордник. Это позволит исключитьслучаи нападения животных на прохожих.Законопроектоб ответственном обращении с животными общественность ждала не одингод. Эксперт комиссии по экологической политике Московской городскойДумы Елена Иванова назвала принятие документа победой зоозащитников.В беседе с корреспондентом "Дни.ру"она отметила, что такой закон страна ждала восемь лет. "Первое чтениенормативно-правовой акт прошел еще в 2010 году. Наконец-то наступилмомент, когда он одобрен окончательно. Общественность сделала для этоговсе возможное, мы бились и боролись за принятие закона", – сказалаИванова.Экспертотметила, что в течение многих лет в России был правовой вакуум в сфереобращения с братьями меньшими. "Погибло и пострадало огромноеколичество животных, многие из питомцев остались без надзора. Былопонятно, что необходимо вводить государственное регулирование в этойсфере. И сегодня большинство зоозащитников празднует эту победу", -отметила эксперт Мосгордумы.Всевремя разработки законопроекта депутаты Госдумы были на прямой связи собщественниками и активистами, подчеркнула Иванова. "Мы плотно работали сОльгой Тимофеевой, с Владимиром Бурматовым,который сейчас возглавляет комитет нижней палаты по экологии.Парламентарии обращались за материалами, мы им помогали, подсказывали,обменивались информацией", – рассказала эксперт.Отдельноактивист поблагодарила спикера Госдумы Вячеслава Володина. Иванованапомнила, что на встрече с зоозащитниками в 2016 году он пообещал, чтозакон будет принят."Я счастлива, что спикер сдержал свое слово. Думаю,что во многом благодаря его усилиям документ прошел второе и третьечтение", – подчеркнула эксперт Мосгордумы.Активную деятельность по защите животных ведет и актер театра и кино, продюсер и телеведущий Леонид Ярмольник. Принятие законаон назвал большой радостью для зоозащитников. Он напомнил, что оважности регулирования этой сферы говорил президент Владимир Путин.Осенью 2016 года глава государства дал соответствующее поручениеправительству, подчеркнул Ярмольник. Актер поблагодарил ВячеславаВолодина за долгожданный закон.Сам председатель нижней палаты напомнил, что зоозащитники просили парламентариев как можно скорее принять документ еще при обсуждении вопроса о запрете контактной притравке."Теперь важно, чтобы в течение полугода правительство разработало всенеобходимые подзаконные акты, чтобы закон "Об ответственном обращении сживотными" наконец начал работать", – подчеркнул Володин.Стоитотметить, что в уходящем году экологическая повестка стала одним изприоритетных направлений в работе Госдумы седьмого созыва. В мартепрезидент Владимир Путин подписал закон о запрете контактных притравочных станций. Документ был принят нижней палатой еще в декабре 2017 года, однако его отклонил Совет Федерации.Дляустранения разногласий была создана согласительная комиссия из членовнижней и верхней палат парламента. От Госдумы в ней были представленывице-спикер Ольга Тимофеева, глава комитета по природным ресурсам,собственности и земельным отношениям Николай Николаев, руководителькомитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов и другие законодатели.итоге депутаты и сенаторы пришли к компромиссу. Законопроект вводитзапрет на физический контакт между охотничьей собакой и диким животным вслучае, если это животное каким-либо образом сковано в своих движениях.Также документ уточняет понятие "охотничья собака". К ним причисляются все собаки, используемые для охоты,вне зависимости от породы. В законе четко оговаривается, что подготовка идрессировка собак для охоты может производиться лишь в охотничьихугодьях и только способами, не допускающими жестокого обращения сживотными и причинения им физического вреда.