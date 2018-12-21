Следственным управлением СК РФ по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело в отношении петербургского врача анестезиолога-реаниматолога, который подозревается в изнасиловании пациенток.

Следственным управлением СК РФ по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело в отношении петербургского врача анестезиолога-реаниматолога, который подозревается в изнасиловании пациенток, передает ТАСС.По данным следствия, 19 декабря 2018 года в одной из петербургских больниц врач анестезиолог-реаниматолог 1960 года рождения, воспользовавшись беспомощностью трех пациенток, находившихся в послеоперационной палате, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении двух пациенток, а третью изнасиловал. Задержанный госпитализирован из-за ухудшившегося здоровья, он находится под охраной.