Вода безопасна. О том, что воду из Нерлинского водозабора можно пить, теперь сообщают московские эксперты. Водопроводную воду отправили на анализ в один из московских испытательных лабораторных центров.

Вода безопасна. О том, что воду из Нерлинского водозабора можно пить, теперь сообщают московские эксперты. Водопроводную воду отправили на анализ в один из московских испытательных лабораторных центров. Результаты обнадеживающие: качество питьевой воды соответствует гигиеническим нормам. Подтверждает это и владимирский Роспотребнадзор. С момента ЧП ведомство взяло больше тысячи проб водопроводной воды. Опасности нет. В то же время к административной ответственности привлекли МУП "Владимирводоканал" за нарушение санитарных требований к качеству воды. Напомним. в первый день ЧП органолептические свойства воды из крана были выше нормы. Выявлять источник загрязнения теперь будут Следком и прокуратура. Материалы ведомствам Роспотребнадзор уже отправил.