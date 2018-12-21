Супруга принца Чарльза хотела, чтобы ее сыновья умели правильно
общаться с женщинами. Для этого принцесса Диана просила своих слуг покупать Уильяму
и Гарри журналы для взрослых.
Супруга принца Чарльза хотела, чтобы ее сыновья умели правильно
общаться с женщинами. Для этого принцесса Диана просила своих слуг покупать Уильяму
и Гарри журналы для взрослых.
Леди Ди сыграла важную роль в жизни своих детей. Благодаря
ее урокам наследники смогли найти настоящую любовь. Для Гарри и Уильяма она
всегда была озорной матерью, чья любовь и жизнерадостность мгновенно передавались окружающим. В
документальном фильме один из бывших слуг королевской особы рассказал, как молодые Уильям
и Гарри познакомились с женской анатомией.
Однажды захотела, чтобы ее сыновья узнали больше о противоположном
поле и обратилась за помощью к Полу Бюреллу. "Жена принца Чарльза думала,
что мальчикам будет интересно увидеть женщин. Мне нужно было ходить в местное новостное
агентство и покупать журналы для взрослых. Я относился к этому поручению равнодушно, потому что просто делал свою работу", – вспоминает он.
Леди Ди также давала любовные советы своим сыновьям. "Я мягко сказала им, что если ты нашел свою любовь, то
важно не отпускать ее и заботиться о ней. И если тебе повезло и этот человек любит тебя в ответ, то ты должен защищать его", – поделилась в интервью
BBC в
1995 году. На тот момент братьям было 13 и 11 лет, и они приняли слова матери близко к сердцу.
Принц Уильям стал встречаться с Кейт Миддлтон во время учебы
в университете. "Когда я впервые ее встретил, то сразу понял, что в ней есть что-то
особенное", – вспомнил он. Гарри познакомился с Меган Маркл на свидании вслепую
в 2016 году. "Я был приятно удивлен, когда вошел в комнату и увидел ее. В тот
момент я подумал: "Окей, мне действительно стоит постараться и познакомиться с
ней поближе", – рассказал он.