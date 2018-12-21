Супруга принца Чарльза хотела, чтобы ее сыновья умели правильно общаться с женщинами. Для этого принцесса Диана просила своих слуг покупать Уильяму и Гарри журналы для взрослых.

Супруга принца Чарльза хотела, чтобы ее сыновья умели правильнообщаться с женщинами. Для этого принцесса Диана просила своих слуг покупать Уильямуи Гарри журналы для взрослых.Леди Ди сыграла важную роль в жизни своих детей. Благодаряее урокам наследники смогли найти настоящую любовь. Для Гарри и Уильяма онавсегда была озорной матерью, чья любовь и жизнерадостность мгновенно передавались окружающим. Вдокументальном фильме один из бывших слуг королевской особы рассказал, как молодые Уильями Гарри познакомились с женской анатомией.Однажды захотела, чтобы ее сыновья узнали больше о противоположномполе и обратилась за помощью к Полу Бюреллу. "Жена принца Чарльза думала,что мальчикам будет интересно увидеть женщин. Мне нужно было ходить в местное новостноеагентство и покупать журналы для взрослых. Я относился к этому поручению равнодушно, потому что просто делал свою работу", – вспоминает он.Леди Ди также давала любовные советы своим сыновьям. "Я мягко сказала им, что если ты нашел свою любовь, товажно не отпускать ее и заботиться о ней. И если тебе повезло и этот человек любит тебя в ответ, то ты должен защищать его", – поделилась в интервьюBBC в1995 году. На тот момент братьям было 13 и 11 лет, и они приняли слова матери близко к сердцу.Принц Уильям стал встречаться с Кейт Миддлтон во время учебыв университете. "Когда я впервые ее встретил, то сразу понял, что в ней есть что-тоособенное", – вспомнил он. Гарри познакомился с Меган Маркл на свидании вслепуюв 2016 году. "Я был приятно удивлен, когда вошел в комнату и увидел ее. В тотмомент я подумал: "Окей, мне действительно стоит постараться и познакомиться сней поближе", – рассказал он.