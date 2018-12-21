Злоумышленник в лифте похитил у потерпевшего ключи от автомобиля. После этого он нашел машину на парковке, завел ее и уехал...

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Зюзино задержали 27-летнего жителя столицы, подозреваемого в хищении иномарки.В дежурную часть ОМВД России по району Зюзино с заявлением о краже автомобиля «Фольксваген» обратился 35-летний москвич. Мужчина рассказал, что не обнаружил ключей от машины, а в последующем и сам автомобиль пропал с парковочного места на Керченской улице. Ущерб составил 700 тысяч рублей.В результате проверочных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого и задержали его по месту жительства в квартире одного из домов на Керченской улице. Им оказался 27 летний москвич, который в лифте похитил у потерпевшего ключи от автомобиля. После этого он нашел машину на парковке, завел ее и уехал, но не справившись с управлением врезался в столб и бросил иномарку.Следствием ОМВД России по району Зюзино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56