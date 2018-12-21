При личном досмотре в присутствии понятых сотрудники полиции обнаружили и изъяли у мужчины 49 свертков с порошкообразным веществом белого цвета, общей массой более 100 граммов...

Сотрудники полиции УВД на Московском метрополитене в вестибюле станции метро «Владыкино» задержали мужчину по подозрению в незаконной перевозке героина в крупном размере.При входе на станцию метро «Владыкино» сотрудники УВД на Московском метрополитене задержали в вестибюле 39-летнего приезжего из ближнего зарубежья за нахождение в общественном месте в состоянии опьянения. При личном досмотре в присутствии понятых сотрудники полиции обнаружили и изъяли у мужчины 49 свертков с порошкообразным веществом белого цвета, общей массой более 100 граммов. Согласно результатам исследования установлено, что вещество в двух свертках является наркотическим средством, в состав которого входит героин, массой около 4 граммов. Остальное направлено на экспертизу.Следственным управлением УВД на Московском метрополитене возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.УВД на Московском метрополитене(495) 628-31-18