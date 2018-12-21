Злоумышленник позвонил пожилой женщине и под предлогом освобождения ее родственника от уголовной ответственности потребовал передачи денежных средств...

Оперативники уголовного розыска УВД по ЮАО задержали ранее неоднократно судимого 30-летнего приезжего, подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионера.В ОМВД России по району Братеево с заявлением о мошенничестве обратилась 71-летняя пенсионерка. По словам заявительницы, ей позвонил неизвестный и под предлогом освобождения ее родственника от уголовной ответственности потребовал передачи денежных средств. Спустя некоторое время к дому потерпевшей приехал незнакомец, которому она передала денежные средства, после чего он скрылся. Ущерб составил 35 тысяч рублей.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативники уголовного розыска УВД по ЮАО задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 30-летний приезжий.По данному факту следствием ОМВД России по району Братеево возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление, розыск и задержание возможных соучастников данного деяния, а также выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного. Ведется розыск похищенного.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22