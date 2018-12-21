Во время конфликта в баре мужчина нанес девушке несколько ударов по лицу, в связи с чем, она была госпитализирована нарядом скорой помощи...

Сотрудник службы участковых уполномоченных полиции ОМВД России по району Арбат задержал 21-летнего молодого человека, подозреваемого в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.В полицию из лечебного учреждения поступила телефонограмма о госпитализации девушки с ранениями.Полицейские установили, что 20-летняя приезжая находилась в одном из баров на улице Арбат. Во время конфликта неизвестный нанес ей несколько ударов по лицу, в связи с чем, она была госпитализирована нарядом скорой помощи. По заключению специалиста потерпевшей причинен вред здоровья средней тяжести.В результате проверки участковым уполномоченным полиции по адресу места происшествия был задержан подозреваемый – 21-летний приезжий молодой человек, который являлся администратором бара, где произошел инцидент.Отделением дознания ОМВД России по району Арбат возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60