Ведущий, главный редактор радиостанции Говорит Москва.
в эфире своего шоу жестко высказался в адрес дрессировщика, а затем
прошелся по всему артистическому сообществу. Поводом для обидных эпитетов от
Сергея Доренко стала скандальная ситуация между Эдгардом Запашным и бизнесменом
Михаилом Гуцериевым.
Ведущий, главный редактор радиостанции "Говорит Москва".
в эфире своего шоу жестко высказался в адрес дрессировщика, а затем
прошелся по всему артистическому сообществу. Поводом для обидных эпитетов от
Сергея Доренко стала скандальная ситуация между Эдгардом Запашным и бизнесменом
Михаилом Гуцериевым.
Доренко осудил Запашного
за то, что тот рассказал президенту России Владимиру Путину о том, что у канадского Цирка дю Солей появится
стационарная площадка, которую якобы строит компания миллиардера. По мнению
артиста, это негативно скажется на российском цирке и спорте.
Ведущий
просто вскипел после этого известия. "Давайте расскажем про этого звероубийцу
Запашного. Это кошмар!.. Я думаю, что
у него просто мозг четырехлетнего ребенка. Увидев папу, он начинает кляузничать…
А артисты все в общем интеллектуальный отстой. Он – один из них. Он —
блистательный идиот как все", – заявил Доренко.
Он сравнил артистов с
зазнавшимися наглыми беспардонными детьми, которые "никогда не развиваются". "В России всегда артисты были рабами. Рабы Шереметьевых, рабы Юсуповых, это были рабы. Это мозг рабов", – подытожил глава
радиостанции "Говорит Москва".
Эдгард Запашный возмутился оскорбительными
словами Сергея Доренко. Он признался, что глубоко поражен. Дрессировщик заявил,
что говорить такое в эфире неприемлемо. "Мне в большей степени обидно за
ушедших людей. За Табакова,
за Никулина,
за моего ушедшего папу Вальтера Запашного. Этим сверхлюдям, которых уже нет.
Которые, наверное, с удовольствием ему сейчас рот с мылом бы вымыли", -
цитирует Запашного сайт "Комсомольская правда".
Также артист отметил, что ему стыдно за Доренко
и радиостанцию. "Мне стыдно, что это происходит в моей стране", – заявил Эдгард
Запашный.
Напомним, представители канадского
цирка уже заявили, что являются якорными арендаторами и планируют всего 70
представлений в год. В свою очередь Михаил Гуцериев сказал, что подаст
на Запашного в суд.