Ведущий, главный редактор радиостанции Говорит Москва. в эфире своего шоу жестко высказался в адрес дрессировщика, а затем прошелся по всему артистическому сообществу. Поводом для обидных эпитетов от Сергея Доренко стала скандальная ситуация между Эдгардом Запашным и бизнесменом Михаилом Гуцериевым.

Ведущий, главный редактор радиостанции "Говорит Москва".в эфире своего шоу жестко высказался в адрес дрессировщика, а затемпрошелся по всему артистическому сообществу. Поводом для обидных эпитетов отСергея Доренко стала скандальная ситуация между Эдгардом Запашным и бизнесменомМихаилом Гуцериевым.Доренко осудил Запашногоза то, что тот рассказал президенту России Владимиру Путину о том, что у канадского Цирка дю Солей появитсястационарная площадка, которую якобы строит компания миллиардера. По мнениюартиста, это негативно скажется на российском цирке и спорте.Ведущийпросто вскипел после этого известия. "Давайте расскажем про этого звероубийцуЗапашного. Это кошмар!.. Я думаю, чтоу него просто мозг четырехлетнего ребенка. Увидев папу, он начинает кляузничать…А артисты все в общем интеллектуальный отстой. Он – один из них. Он —блистательный идиот как все", – заявил Доренко.Он сравнил артистов сзазнавшимися наглыми беспардонными детьми, которые "никогда не развиваются". "В России всегда артисты были рабами. Рабы Шереметьевых, рабы Юсуповых, это были рабы. Это мозг рабов", – подытожил главарадиостанции "Говорит Москва".Эдгард Запашный возмутился оскорбительнымисловами Сергея Доренко. Он признался, что глубоко поражен. Дрессировщик заявил,что говорить такое в эфире неприемлемо. "Мне в большей степени обидно заушедших людей. За Табакова,за Никулина,за моего ушедшего папу Вальтера Запашного. Этим сверхлюдям, которых уже нет.Которые, наверное, с удовольствием ему сейчас рот с мылом бы вымыли", -цитирует Запашного сайт "Комсомольская правда".Также артист отметил, что ему стыдно за Доренкои радиостанцию. "Мне стыдно, что это происходит в моей стране", – заявил ЭдгардЗапашный.Напомним, представители канадскогоцирка уже заявили, что являются якорными арендаторами и планируют всего 70представлений в год. В свою очередь Михаил Гуцериев сказал, что подастна Запашного в суд.