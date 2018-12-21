В пятницу после административного ареста вышел на свободу правозащитник Лев Пономарев.

В пятницу после административного ареста вышел на свободу правозащитник Лев Пономарев, передает РИА Новости.Как сообщалось ранее, 5 декабря Тверским судом Пономареву было назначено 25 суток административного ареста за повторное нарушение правил проведения публичной акции, 7 декабря Мосгорсуд сократил этот срок до 16 суток.В конце октября 77-летний глава общероссийского движения "За права человека" Пономарев был задержан около центрального здания ФСБ на Лубянке на акции в защиту фигурантов дела "Нового величия".Между тем, комментируя сообщения о том, что правозащитника якобы незаконно вывезли из спецприемника и выпустили на свободу не по месту отбывания ареста, а в ОВД "Мещанское", пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информация нуждается в проверке, передает ТАСС.