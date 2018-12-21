В Черном море ждут очередную украинскую провокацию. Президент Украины Петр Порошенко может отдать приказ на самоподрыв одного из кораблей Незалежной. Такого развития событий не исключил политолог из Киева Александр Семченко.

Черном море ждут очередную украинскую провокацию. Президент УкраиныПетр Порошенко может отдать приказ на самоподрыв одного из кораблейНезалежной. Такого развития событий не исключил политолог из КиеваАлександр Семченко.Провокациябудет гораздо опаснее, если в ней примут участие британцы, уверенаналитик. "Великобритания прислала корабль в Одессу, сейчас он тамнаходится, и если он пойдет с украинскими кораблями, то все будетсерьезно", – цитирует аналитика издание "ПолитНавигатор"Он напомнил, что корабли ВМС Незалежнойпо договоренности Москвы и Киева могут проходить в Азовское море, тогдакак судам стран НАТО, в частности, Великобритании, доступ туда закрыт.России придется реагировать, если в Керченский пролив вместе сукраинскими кораблями попытаются прорваться суда Североатлантическогоальянса, сказал Семченко.Пословам политолога, Москва в таком случае будет в праве утопитьбританский корабль. Семченко не исключил, что Порошенко может отдатьприказ на самоподрыв украинского судна, и тогда можно ожидать любогоразвития событий."Войны, в том числе и мировые, начинались и с меньших поводов", – заключил эксперт.Напомним,25 ноября три корабля украинских Военно-морских сил вторглись вроссийские территориальные воды у Керченского пролива. Позжепограничники ФСБ задержали корабли и доставили в порт Керчь. Поинициативе Порошенко на Украине было объявлено военное положение.Пару дней назад секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов анонсировал новый проходи кораблей Незалежной в Керченском проливе. По его словам, медлить с этим вопросом нельзя.