В
Черном море ждут очередную украинскую провокацию. Президент Украины
Петр Порошенко может отдать приказ на самоподрыв одного из кораблей
Незалежной. Такого развития событий не исключил политолог из Киева
Александр Семченко.
В
Черном море ждут очередную украинскую провокацию. Президент Украины
Петр Порошенко может отдать приказ на самоподрыв одного из кораблей
Незалежной. Такого развития событий не исключил политолог из Киева
Александр Семченко.
Провокация
будет гораздо опаснее, если в ней примут участие британцы, уверен
аналитик. "Великобритания прислала корабль в Одессу, сейчас он там
находится, и если он пойдет с украинскими кораблями, то все будет
серьезно", – цитирует аналитика издание "ПолитНавигатор"
Он напомнил, что корабли ВМС Незалежной
по договоренности Москвы и Киева могут проходить в Азовское море, тогда
как судам стран НАТО, в частности, Великобритании, доступ туда закрыт.
России придется реагировать, если в Керченский пролив вместе с
украинскими кораблями попытаются прорваться суда Североатлантического
альянса, сказал Семченко.
По
словам политолога, Москва в таком случае будет в праве утопить
британский корабль. Семченко не исключил, что Порошенко может отдать
приказ на самоподрыв украинского судна, и тогда можно ожидать любого
развития событий.
"Войны, в том числе и мировые, начинались и с меньших поводов", – заключил эксперт.
Напомним,
25 ноября три корабля украинских Военно-морских сил вторглись в
российские территориальные воды у Керченского пролива. Позже
пограничники ФСБ задержали корабли и доставили в порт Керчь. По
инициативе Порошенко на Украине было объявлено военное положение.
Пару дней назад секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов анонсировал новый проходи кораблей Незалежной в Керченском проливе. По его словам, медлить с этим вопросом нельзя.