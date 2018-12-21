Многим россиянам не дают покоя слухи о личной жизни звезд. Впрочем, и сами знаменитости подчас способны удивить народ внезапными откровениями. Дни.ру собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 21 декабря 2018 года.

Многим россиянам не дают покоя слухи о личной жизни звезд. Впрочем, и сами знаменитости подчас способны удивить народ внезапными откровениями. "Дни.ру" собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 21 декабря 2018 года.Народ с упоением обсуждает слухи о грязном адюльтере Ксении Собчак. Согласно настойчиво курсирующим по информационному пространству сплетням ведущая изменяет своему мужу Максиму Виторгану с режиссером Константином Богомоловым.Примечательно, что многие пользователи Сети встали на сторону Максима Виторгана, а для Ксении Собчак приберегли самые едкие эпитеты, которые только смогли придумать. Кроме того, некоторые и вовсе считают, что волна слухов не что иное, как банальный пиар.Материал дополняетсяПоследние новости шоу-бизнеса на сегодня, 21 декабря 2018 года, читайте в и специальных .