Погибшие члены экипажа потерпевшего крушение в Демократической Республике Конго (ДРК) грузового самолета Ан-26 были россиянами.

Погибшие члены экипажа потерпевшего крушение в Демократической Республике Конго (ДРК) грузового самолета Ан-26 были россиянами.Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал посол России в ДРК Алексей Сентебов.По его словам, тела погибших доставлены в морг в Киншаса – столицу страны. Личности экипажа сейчас устанавливаются. Российское посольство приступает к процедуре возвращения тел на родину.Ранее сообщалось о том, что грузовой самолет Ан-26, в котором находились 23 человека, в том числе экипаж из трех россиян, 21 декабря рухнул в 35 километрах рядом с аэропортом Киншасы. При катастрофе шесть человек погибли.