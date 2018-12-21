Постпред России при ООН Василий Небензя считает, что организация должна включить Белые каски в свой список террористов.

Постпред России при ООН Василий Небензя считает, что организация должна включить "Белые каски" в свой список террористов.На круглом столе, посвященной данной проблеме, постпред Сирии Башар Джаафари рассказал, что в адрес генсека ООН, Совбеза и других подразделений было отправлено 750 официальных писем, разоблачающих действия "Белых касок". Однако ни на одно из них не было получено ответа.Небензя, в свою очередь, заявил, что "Белые каски" – не только псевдогуманитарная организация, передает РИА Новости. На самом деле, по мнению политика, это филиал террористической группировки "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ), имеющей представителей на Западе и совершившей множество задокументированных преступлений в Сирии.Западные страны, финансирующие "Белые каски", уже поняли террористическую сущность организации, но не хотят о ней говорить, так как тема неудобная, считает Небензя."Белые каски" неоднократно попадали в центр внимания из-за опубликованных в Интернете роликов. Там было показано, как активисты организации спасают из-под завалов мирных жителей. Вместе с тем в Сети появлялись видео, на которых было видно, что сцены "спасения" – постановочные. МИД РФ заявлял, что деятельность "Белых касок" направлена на дискредитацию сирийских властей и армии.