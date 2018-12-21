ЕС хочет аннулировать безвизовый режим для украинцев, чтобы предотвратить бегство людей из страны. Об этом в прямом эфире программы 60 минут заявил депутат Бундестага от партии Альтернатива для Германии, евроскептик Вальдемар Гердт.

ЕС хочет аннулировать безвизовый режим для украинцев, чтобы предотвратить бегство людей из страны. Об этом в прямом эфире программы "60 минут" заявил депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии", евроскептик Вальдемар Гердт."На первый взгляд, в ЕС начали наступать первые признаки синдрома похмелья. Как два человека утром проснулись, голова болит и один другому говорит: "Лучше бы мы последнюю стопочку не пили". А то, что до этого три бутылки выпили, не смутило", — сказал он."На самом деле, решение ЕС весьма прагматично. Чтобы предотвратить бегство с территории страны, ситуация в которой накаляется с каждым днем, надо этот канал закрыть. Мы знаем, сколько украинцев находится на территории Германии. Люди стараются закрепиться в Евросоюз. В ЕС прекрасно понимают, что если их запустить на территорию Евросоюза, через 3 месяца добровольно никто не уедет", — констатировал Гердт.Он отметил, что проблема не в украинцах, приехавших в Евросоюз, а в напряженной обстановке в их родной стране. Для самого же ЕС проблема — в миллионе нелегалов, "которые творят беспредел". "О них должна голова болеть, а не о той последней стопочке", — добавил Гердт.Что касается инцидента в Керченском проливе, Германия во многом способствовала отсутствию реакции ЕС на произошедшее, и в отношении РФ не последовало никаких санкций. Гердт рассказал, что этот вопрос рассматривался в Бундестаге на двух заседаниях международного комитета."Я очень рад, что итоговый документ не стал таким, как просила правящая партия. Мы, со своей стороны, попытались внести какую-то логику в этот процесс и понимание того, что заигрывание с одной из сторон, не важно — российской или украинской, может привести к полномасштабному конфликту", — подчеркнул депутат."Этот инцидент надо рассмотреть детально, не садясь ни в один из окопов. Я думаю, если бы нас не было в политике, решение Евросоюза и Германии было бы совершенно другим. К сожалению, неконструктивным. Сейчас отмечается логический подход у политиков, которые серьезно оценивают эту ситуацию. Я надеюсь, совместными усилиями мы сможет урегулировать эти вопросы", — отметил Гердт.Ранее стало известно, что Еврокомиссия нашла на Украине массовые нарушения соглашения о безвизовом режиме и выдвинула 7 условий для его продолжения.