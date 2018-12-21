Несмотря на то, что Иван и Наталья Краско оформили развод, они продолжают проживать вместе и даже задействованы в одной театральной постановке. Об этом и многом другом бывшие супруги рассказали в откровенном интервью.

Несмотря на то, что Иван и Наталья Краско оформили развод, они продолжают проживать вместе и даже задействованы в одной театральной постановке. Об этом и многом другом бывшие супруги рассказали в откровенном интервью.У 88-летнего на протяжении всей жизни была бурная и весьма запутанная личная жизнь. Артист был женат четыре раза, у него многочисленное потомство, самым известным представителем которого является актер Андрей Краско. Примечательно, что он без всякого блата поступил в театральный вуз и в результате стал популярным актером.Однако в возрасте 48 лет, на съемках фильма "Ликвидация" Андрей умер, сраженный сердечным приступом. "Я как заорал: "Умер!" И Наташа во всех комнатах расставила портреты Андрюшкины, и я долго с ним разговаривал", – признался Иван Краско в беседе с журналистами , имея в виду предыдущую жену Наталью Вяль, подарившую ему двух сыновей.Разница в возрасте у них составляла 47 лет, что, видимо, и сыграло решающую роль в отношениях супругов. Наталья ушла от мужа к ровеснику, однако спустя время вернулась. Краско принял назад бывшую жену. Вот только сам увлекся уже другой Натальей – своей молодой студенткой. Несмотря на 60-летний возрастной разрыв, пара оформила отношения в 2015 году. "Воодушевила, заразила своей молодостью. Я, как человек открытый, принял твой вызов и почувствовал себя моложе", – объяснил актер.По словам Краско, их брак был педагогическим экспериментом. "За три года, пока мы числились мужем и женой, я продолжал педагогическую над ней опеку. Потому что я видел человечку некуда деваться, и она, в общем, беспомощная", – заключил 88-летний артист. К чести обоих, Наталья и Иван сумели достойно расстаться, несмотря на то. что несколько раз приняли участие в скандального рода ток-шоу. В кулуарах говорят, что пара таким образом просто решила подзаработать."Я ему за все благодарна. Я ему говорю за все спасибо. Он сделал мне много добра. Но я не вернусь, даже если он попросит", – призналась . Интересно, что оформившие развод экс-супруги все равно живут вместе и даже играют в одном спектакле. Впрочем, Наталья заявила, что вскоре съедет от бывшего мужа. "Если начинать новую жизнь, то ее надо начинать с абсолютно чистого листа", – убеждена Наталья.