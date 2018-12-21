20 декабря в подмосковном комплексе ЛУЖКИ.клуб Норникель провел встречу с корпоративными волонтерами компании.

20 декабря в подмосковном комплексе ЛУЖКИ.клуб "Норникель" провел встречу с корпоративными волонтерами компании.Мероприятие было названо просто и точно – "Встреча волонтеров, которым не все равно". И атмосфера доказала, здесь нет равнодушных."По итогам 2018 года в наших волонтерских проектах приняли участие больше 15000 человек во всех городах нашего присутствия. Сегодня к нашим волонтерским активностям можно присоединиться всем, в том числе тем, кто не работает в компании: дети, мужья/жены, родственники, друзья. Мы считаем, что это очень классно, потому что это позволяет всем вместе решать важные и нужные вопросы", — отметила Лариса Зелькова, старший вице-президент "Норникеля", руководитель блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью.60 человек из разных регионов России: добровольцы, руководители волонтерских проектов, лидеры команд экомарафона "Понеслось", представители некоммерческих организаций-партнеров проекта. Все они собрались в одном зале, чтобы пообщаться, обменяться опытом и обсудить реальные практики своих родных городов."Это очень сплачивает и вдохновляет на дальнейшие подвиги. Это атмосфера праздника!", — признает главный специалист департамента внутреннего контроля "Норникеля" Анна Чупорева."Обмен опытом, новые идеи. Ты свои идеи предлагаешь – люди интерес проявляют. Это очень важно", — добавляет специалист второй категории отдела кадров ООО "Печенгастрой" Анастасия Буханцева."Компания – это люди, — подчеркнул на встрече с волонтерами начальник управления благотворительных программ "Норникеля" Игорь Сухотин. — Мы заинтересованы в том, чтобы люди в нашей компании были настоящими и неравнодушными. Ключевые слова здесь — "Кому не все равно". Если тебе не все равно, как живут дети в приюте, то тебе точно не будет все равно на соблюдение техники безопасности, порядка на рабочем месте, ты будешь активен с точки зрения предложений инноваций на производстве».Волонтерское движение для "Норникеля" – часть глобальной стратегии развития компании, а потому руководство дорожит активными людьми и поддерживает их."С точки зрения благотворительности компания делает очень много для регионов присутствия. И когда компания объединяется с сотрудниками – это дает энергию, воодушевление, уверенность, надежность и почву под ногами", — считает директор департамента социальной политики "Норникеля" Светлана Ивченко.2018 — год волонтера — подходит к концу. Но идеи и добрые дела у корпоративных волонтеров "Норникеля" не заканчиваются. Дальше – только больше.