Разошлись во взглядах на события. Александровская прокуратура усмотрела в действиях дочки Газпрома злоупотребление доминирующим положением. Проверку проводили по действиям Газпром межрегионгаз Владимир в городе Струнино в мае этого года.

Разошлись во взглядах на события. Александровская прокуратура усмотрела в действиях дочки "Газпрома" злоупотребление доминирующим положением. Проверку проводили по действиям "Газпром межрегионгаз Владимир" в городе Струнино в мае этого года. Тогда газовики отключили подачу топлива тепло-водоканалу, в результате чего без горячей воды остались жители города. Прокуратура подала материалы в УФАС, а там признали факт нарушения дочкой "Газпрома" закона "О защите конкуренции". Газовики же, в свою очередь, заявляют, что действовали в правовом поле, так как "Струнинский тепло-водоканал" в лидерах неплательщиков. По данным "Газпром межрегионгаз Владимир", только с начала этого года долги муниципального предприятия перед поставщиком выросли почти на 14 млн рублей. Газовики пеняют и на областные власти: по их словам, администрация региона взяла на себя обязательства закрыть долги муниципального предприятия, и, если обещание было выполнено, отключать бы тепло-водоканал не стали.