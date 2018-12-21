Владимир Путин поручил Дмитрию Медведеву и правительству лично контролировать реализацию национальных проектов с выездом на места. По словам главы государства, важно посмотреть, что происходит в реальной жизни.

Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву и правительству лично контролировать реализацию национальных проектов с выездом на места.На встрече с главой правительства он сказал, что много показателей, которые должны быть в компьютере, но "важно посмотреть, что происходит в реальной жизни на территориях, что стоит за этими показателями"."Прошу, Дмитрий Анатольевич, и Вас лично тоже погрузиться в эту работу", — поручил президент.Медведев заверил, что все министры будут ездить по регионам и смотреть, каким образом происходит реализация национальных проектов. "И конечно, я тоже этим займусь", — сказал премьер.Накануне Путин в ходе Большой пресс-конференции сказал, что рассчитывает на "хорошую, консолидированную работу, слаженную работу" федерального центра и регионов. Также он заявил, что что нужно лучше объяснять людям, "откуда берутся эти цифры, и что они значат, и как на них реагировать".