Президент России Владимир Путин проведет традиционную Большую пресс-конференцию. Она станет четырнадцатой с 2001 года. На пресс-конференцию аккредитовано рекордное число журналистов — 1702.

Президент России Владимир Путин соберет традиционную Большую пресс-конференцию. Она начнется в 12:00 по московскому времени. Прямую трансляцию будут вести "Россия 1", "Россия 24" и Первый канал, а также радиостанции "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России" и сайт 33Live.RuRu.Большая пресс-конференция пройдет в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной. Сейчас там завершаются последние приготовления. Пресс-конференция станет первой с момента вступления Путина на президентский пост на новый срок в мае нынешнего года и четырнадцатой с 2001 года.В интервью телеканалу "Россия 24" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что в этом году было аккредитовано рекордное число журналистов — 1702."Мы действительно фиксируем повышенный интерес по линии федеральных, региональных и международных СМИ", — отметил он.Он сообщил, что 99,9% журналистов, которые обратились за аккредитацией, ее получили. Было всего несколько отказов по соображениям безопасности: "Так, к сожалению, бывает: люди с различными заболеваниями, люди с судимостью".Как сообщает ТАСС, примерно две трети журналистов приедут в Москву из разных регионов страны. Несколько десятков человек — сотрудники зарубежных информагентств, изданий и теле- и радиокомпаний из Азербайджана, Белоруссии, Великобритании, Германии, Китая, США, Украины, Японии и других стран. В этом году журналистов попросили не приносить большие плакаты, чтобы не мешать работе фотографов и операторов. Максимальный формат - А3 (297 мм х 420 мм).Самой короткой по времени была самая первая встреча Путина с журналистами в таком формате в 2001 году — 1 час 35 минут. А самой продолжительной пресс-конференция 2008 года — 4 часа 40 минут. Обычно общение главы государства с журналистами продолжается не менее трех часов. Продолжительность разговора зависит только от президента.