Двое молодых людей дали отпор сделавшему им замечание сотруднику полиции в московской подземке, а когда тот попытался остановить пьяных хулиганов, избили стража порядка. Камера наблюдения зафиксировала начало противостояние.

Двое молодых людей дали отпор сделавшему им замечание сотруднику полиции в московской подземке, а когда тот попытался остановить пьяных хулиганов, избили стража порядка, сообщает СКР. Камера наблюдения зафиксировала начало противостояние.Инцидент, как уточняет ТАСС, произошел в ночь на 19 декабря на платформе станции "Таганская" радиальной линии, но по его данным нарушителей было четверо. Как именно они нарушали общественный порядок, не уточняется.На кадрах видно, что молодые люди пытались скрыться от сержанта в вагоне метро, но тот не позволил им это сделать. На глазах у других пассажиров двое хулиганов вернулись на платформу и принялись избивать полицейского.Остановили расправу коллеги служителя закона, которые и скрутили подозреваемых — москвичей 22 и 26 лет от роду. Они уже признали свою вину, но следователи настаивают на их аресте.Сержант полиции получил сотрясение мозга и несколько синяков.