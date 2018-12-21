Депутат Виталий Куприй внес в Верховную раду проект обращения к Петру Порошенко с просьбой объявить войну России. В документе предлагается разорвать дипотношения и прекратить транспортное сообщение с РФ.

В Верховную раду внесен проект обращения к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой объявить войну с Россией. Автор документа — депутат Виталий Куприй.В обращении предлагается объявить войну, разорвать дипотношения, прекратить транспортное сообщение с Российской Федерацией. В электронной базе украинского парламента документ пока отсутствует.Ранее подобные инициативы неоднократно выносились на рассмотрение украинского парламента, однако при обсуждении не набирали необходимого количества голосов, напоминает ТАСС.Накануне Порошенко заявил, что перебрасывает десантно-штурмовые войска к побережью Азовского и Черного морей. По словам украинского президента, с помощью авиации в том числе отправляют подразделения 95-й бригады ВСУ "для защиты наиболее опасного направления". Другой вопрос, кто именно его делает опасным. Ведь Москва даже и не думает наращивать свое военное присутствие в Азове, а украинские власти с введением военного положения в стране только и делают, что сообщают о полномасштабной мобилизации.Начинания украинских властей не критикуют, а даже поддерживают европейские коллеги. Как сообщает "Россия 24", сегодня на Украину с визитом прибыл глава британского Минобороны Гэвин Уильямсон. Он заявил, что Лондон планирует перебросить несколько кораблей Королевского флота в Черное море "для поддержки Киева". Более того, он добавил, что акватория "не принадлежит России".