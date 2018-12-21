В пятницу, 21 декабря, Сахалинский областной суд частично удовлетворил ходатайство защиты бывшего губернатора региона Александра Хорошавина касательно переноса рассмотрения апелляции на приговор, который был вынесен в отношении него и его бывших подчиненных.

В пятницу, 21 декабря, Сахалинский областной суд частично удовлетворил ходатайство защиты бывшего губернатора региона Александра Хорошавина касательно переноса рассмотрения апелляции на приговор, который был вынесен в отношении него и его бывших подчиненных. Это было сделано в связи с необходимостью ознакомления с материалами дела нового адвоката Хорошавина Евгения Балабаса, передает ТАСС.Областной суд начал рассмотрение апелляции Хорошавина и его бывших подчиненных на приговор городского суда в середине ноября. 14 декабря заседание перенесли на 21 декабря в связи с отсутствием адвоката Хорошавина Ольги Артюховой.Судья Юлия Терлецкая сообщила, что суд постановил частично удовлетворить ходатайство адвоката Балабаса. Ему определили время на ознакомление с материалами дела до 15:00 22 января 2019 года.Новый адвокат Хорошавина Евгений Балабас просил суд дать ему три месяца на ознакомление с материалами дела, но Терлецкая посчитала, что достаточно будет одного месяца.Евгений Балабас приступил к делу из-за отсутствия действующего адвоката Ольги Артюховой, в настоящее время находящейся на больничном. Ожидается, что в дальнейшем они вдвоем будут представлять интересы Александра Хорошавина.