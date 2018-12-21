Владимир Путин – разумный мужик и всегда таким был. Так читатели западных газет комментируют большую пресс-конференцию президента России.

Владимир Путин – разумный мужик и всегда такимбыл. Так читатели западных газет комментируют большую пресс-конференциюпрезидента России."Будь на месте Путина кто-нибудь другой, мирдавно был бы в войне, вернее в руинах. Дональд емуи в подметки не годится. Ему бы только вооружаться,провоцировать и воевать где угодно, но тольконе на американской территории. У американцев это хорошополучается", – пишет читатель чешского издания Novinky.В свою очередьбританцы не могут поверить, что Путин поддерживает Терезу Мэй и рассуждаето демократии. "О, как мило с его стороны! Не желаете ещестаканчик „Новичка“?", – пишет пользователь.Однако немецкие читателине поддержали скептически настроенных британцев: они убеждены, что Россия,наконец, достигла стабильности, и что все забыли, какой страна досталасьПутину."Сирия войдет в историю как военнаяи дипломатическая победа русских – решительная и убедительная",– констатирует читатель The Washington Post. По его мнению, позиции ИГИЛ(террористическая организация, запрещена в России) пошатнулись лишь зимой 2015года, после того как русские самолеты начали бомбить инфраструктуру,нефтяные вышки и тылы боевиков. Гражданин Америки называет Россию великой страной:Россия – великая страна, и ее рольна мировой арене продолжает расти.Читатели The Wall Street Journal вслед заПутиным поддержали решение своего президента вывести войска из Сирии. "Пусть русскиехозяйничают в Сирии. США сами качают нефть на экспорт, и БлижнийВосток потерял свое стратегическое значение. Давайте выплатим госдолги наведем порядок у себя дома", – предлагают американцы."Я презираю Трампа человека и большуючасть всего того, что натворила его администрация, и голосоватьза него я никогда не буду. Но уход с Ближнего Востокастанет оправданным поводом для похвальбы. Возможно, это первый шаг Трампапротив истеблишмента", – пишет читатель американского издания.Президент Владимир Путин 20 декабря провел большуюпресс-конференцию по итогам года. 14-ое по счету общение с журналистами сталопервым с момента вступления Путина на главный государственный пост на новыйсрок в мае, оно проходило без малого четыре часа. В этом году напресс-конференцию аккредитовалось рекордное число журналистов – 1702, в прошломгоду их было 1640.