Владимир Путин – разумный мужик и всегда таким
был. Так читатели западных газет комментируют большую пресс-конференцию
президента России.
Владимир Путин – разумный мужик и всегда таким
был. Так читатели западных газет комментируют большую пресс-конференцию
президента России.
"Будь на месте Путина кто-нибудь другой, мир
давно был бы в войне, вернее в руинах. Дональд ему
и в подметки не годится. Ему бы только вооружаться,
провоцировать и воевать где угодно, но только
не на американской территории. У американцев это хорошо
получается", – пишет читатель чешского издания Novinky.
В свою очередь
британцы не могут поверить, что Путин поддерживает Терезу Мэй и рассуждает
о демократии. "О, как мило с его стороны! Не желаете еще
стаканчик „Новичка“?", – пишет пользователь.
Однако немецкие читатели
не поддержали скептически настроенных британцев: они убеждены, что Россия,
наконец, достигла стабильности, и что все забыли, какой страна досталась
Путину.
"Сирия войдет в историю как военная
и дипломатическая победа русских – решительная и убедительная",
– констатирует читатель The Washington Post. По его мнению, позиции ИГИЛ
(террористическая организация, запрещена в России) пошатнулись лишь зимой 2015
года, после того как русские самолеты начали бомбить инфраструктуру,
нефтяные вышки и тылы боевиков. Гражданин Америки называет Россию великой страной:
Россия – великая страна, и ее роль
на мировой арене продолжает расти.
Читатели The Wall Street Journal вслед за
Путиным поддержали решение своего президента вывести войска из Сирии. "Пусть русские
хозяйничают в Сирии. США сами качают нефть на экспорт, и Ближний
Восток потерял свое стратегическое значение. Давайте выплатим госдолг
и наведем порядок у себя дома", – предлагают американцы.
"Я презираю Трампа человека и большую
часть всего того, что натворила его администрация, и голосовать
за него я никогда не буду. Но уход с Ближнего Востока
станет оправданным поводом для похвальбы. Возможно, это первый шаг Трампа
против истеблишмента", – пишет читатель американского издания.
Президент Владимир Путин 20 декабря провел большую
пресс-конференцию по итогам года. 14-ое по счету общение с журналистами стало
первым с момента вступления Путина на главный государственный пост на новый
срок в мае, оно проходило без малого четыре часа. В этом году на
пресс-конференцию аккредитовалось рекордное число журналистов – 1702, в прошлом
году их было 1640.