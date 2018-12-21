Темнокожий полузащитник дортмундской Боруссии с британским паспортом Джейдон Санчо стал одной из трансферных целей мадридского Реала. Об этом журналистам сообщил президент Королевского клуба Флорентино Перес.

Темнокожий полузащитник дортмундской "Боруссии" с британским паспортом Джейдон Санчо стал одной из трансферных целей мадридского "Реала". Об этом журналистам сообщил президент "Королевского клуба" Флорентино Перес.При этом мадридисты готовы заплатить за 18-летнего хавбека, который уже провел три матча в составе сборной Англии, круглую сумму в 70 млн евро, сообщает Goal.Com. В немецкой бундеслиге Санчо провел за Дортмунд 16 встреч и забил 5 голов.