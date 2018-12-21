Регулятор Великобритании накануне пригрозил санкциями телеканалу RT

Роскомнадзор запускает контрольные мероприятия в отношении канала BBC World News, распространяемого в России, и ресурсов BBC в интернете. Об этом сообщается на сайте ведомства. Причина проверки — в том, что британский регулятор в области медиа и телекоммуникаций Ofcom 20 декабря вынес решение о нарушении каналом RT правил вещания.BBC будет проверена на предмет соответствия выпускаемых материалов российскому законодательству. Пресс-служба BBC заявила, что в России, как и во всех остальных странах мира, корпорация предоставляет аудитории независимую информацию с соблюдением всех правил и норм местного законодательства. Официальный представитель МИДа Мария Захарова, комментируя решение провести проверку BBC, подчеркнула: Давно пора. По ее мнению, грубое вмешательство британского правительства в деятельность российских СМИ <...> не оставляет другого выбора, кроме зеркального ответа.Ofcom накануне обвинил RT в том, что он пристрастно освещал не только события на Украине и в Сирии, но и дело об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Регулятор отметил, что рассматривает возможность введения санкций в отношении канала. Они могут включать меры от запрета повтора программ и включения в них обязательных дисклеймеров до штрафов и отзыва лицензии. RT в ответ заявил, что вещает в Великобритании в соответствии с правилами, установленными Ofcom. Регулятор не уделил должного внимания правам как самого телеканала RT, так и его зрителей, — подчеркнул телеканал (цитата по РИА Новости). Новость об обвинениях в адрес RT появились во время большой пресс-конференции президента Владимира Путина в Москве. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков зачитал сообщение об этом и дал журналисту телеканала возможность задать вопрос главе государства.О проверке RT в связи с делом Скрипалей британский регулятор сообщил в марте этого года. Ведомство сослалось на заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй: она назвала очень вероятной причастность России к отравлению экс-офицера ГРУ. Роскомнадзор незамедлительно отреагировал на это, заявив, что если RT будет лишен лицензии в Великобритании, то российское ведомство примет исчерпывающие зеркальные меры в отношении британских СМИ, работающих в российском медийном пространстве. Ofcom уже не раз расследовал деятельность RT в Великобритании по жалобам на его предвзятость. В 2014 г. регулятор решил, что канал неточно и небеспристрастно освещал события на Украине и в Сирии.