Превышение нормативов обнаружили только по запаху

Превышение нормативов обнаружили только по запахуСпециалисты Роспотребнадзора вместе с Центром гигиены и эпидемиологии во Владимирской области провели более тысячи исследований воды из-за многочисленных владимирцев на резких запах. Пробы брали из реки Нерль, в детском садике № 71 и из водоразборных колонок.Воду проверяли на химический состав, сделали микробиологический анализ, оценили органолептические свойства. Превышение нормативов обнаружили только по запаху. Именно за это водоканал привлекут к административной ответственности.По результатам лабораторных исследований качество питьевой воды соответствовало гигиеническим нормативам. Вода не представляет опасности для здоровья людей, хотя пить её было довольно неприятно. Размер штрафа составит от 20 до 30 тысяч рублей.Источник загрязнения воды в Нерли, которую используют для водоснабжения областной столицы, так и не нашли. Известно лишь то, что в воду попали органические соединения. Расследованием инцидента занимаются правоохранительные органы.