Популярная исполнительница Юлия Михальчик дала откровенное интервью. Певица рассказала о том, как в плачевном состоянии попала в больницу, и о потере ребенка.

Популярная исполнительница Юлия Михальчик дала откровенное интервью. Певица рассказала о том, как в плачевном состоянии попала в больницу, и о потере ребенка.получила широкую известность после своей победы на телепроекте "Фабрика звезд". Однако слава для артистки сопровождалась не только узнаваемостью и успехом, но и изнуряющими диетами. В попытках стать худее артистка довела себя буквально до анорексии. Когда однажды к ней приехали в гости родители и увидели ее, то не на шутку испугались. В итоге, Юлия попала в больницу.К счастью, теперь длинноволосая артистка себя щадит. Однако беды не оставили ее. Спустя четыре года брак с бизнесменом Владимиром Гоевым распался. "Я не представляла вообще, что люди могут врать. У меня родители всю жизнь вместе. Для меня модель семьи – это раз и навсегда. Представить себе не могла, что разведусь. Я представить себе не могла, что у меня ребенок будет расти без отца", – призналась артистка.Хотя певица прикладывала много усилий, чтобы ее семейная жизнь была счастливой. Так, она всю себя посвятила мужу и его семье. "Хотелось понравиться его родителям и быть идеальной женой. Я училась готовить, как готовит его мама. Находилась постоянно дома. Такая жена-жена, домашняя-домашняя", – рассказала Михальчик.Юлия хотела подарить мужу ребенка, но первая беременность закончилась плачевно. "Так бывает. Не сложилось. На большом сроке у меня... потеряла ребенка", – призналась Юлия не без усилий скрывая подступающие слезы. Когда у нее наступила вторая беременность, она полностью посвятила себя дому, семье, выезжая на работу только в случае крайней необходимости.В 2013 году Михальчик родила сына Александра. После развода певица одна воспитывает мальчика. Юлия старается сделать из него настоящего мужчину. "Я постоянно ему говорю: если ты говоришь, ты должен сделать. Либо ты не говоришь вообще. Я ему это внушаю с самого детства, потому что для меня это больная тема", – рассказала артистка.Несмотря на все горести, с оптимизмом смотрит в будущее. "Встаю каждое утро и благодарю Бога за то, что имею. У меня все хорошо. А будет еще лучше", – цитирует певицу .