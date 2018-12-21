Партия автоматов АК-12, которую концерн Калашников передал российской армии, стала крупнейшей за 30 лет. Минобороны РФ начинает масштабную программу полного перевооружения на новые стрелковые комплексы. Делегация военного ведомства посетила завод Калашникова и убедилась, что массовый выпуск АК-12 налажен.

Партия автоматов АК-12, которую концерн "Калашников" передал российской армии, стала крупнейшей за 30 лет. Минобороны РФ начинает масштабную программу полного перевооружения на новые стрелковые комплексы. Делегация военного ведомства посетила завод "Калашникова" и убедилась, что массовый выпуск АК-12 налажен, рассказал агентству ТАСС заместитель министра обороны Алексей Криворучко.20 декабря стало известно, что концерн передает войскам 2,5 тысячи абсолютно новых АК-12. Все требования российских военных были учтены: инженеры смогли повысить кучность стрельбы и надежность автомата.Также оружие стало гораздо удобнее: появился режим стрельбы с отсечкой по два патрона, приклад регулируется по длине, в магазине сделали прозрачные окошки, чтобы боец всегда видел, сколько патронов у него осталось. Плюс на крышку ствольной коробки и цевье добавили универсальные планки Пикатинни для крепления самого разного оборудования.Вес АК-12 без патронов – 3,5 килограмма, темп стрельбы – 700 выстрелов в минуту, магазин вмещает 30 патронов калибра 5,45х39 миллиметра.