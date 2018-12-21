Россия и Белоруссия наметили серьезные шаги по сближению: обсуждаются
вопросы единого правового пространства, развития научно-технологических
контактов, отмены роуминга между странами. Все это – в центре внимания
открывшейся сегодня в Москве 55-й сессии парламентского собрания
Союза России и Белоруссии.
Россия и Белоруссия наметили серьезные шаги по сближению: обсуждаются
вопросы единого правового пространства, развития научно-технологических
контактов, отмены роуминга между странами. Все это – в центре внимания
открывшейся сегодня в Москве 55-й сессии парламентского собрания
Союза России и Белоруссии.
Встречу открыл спикер Госдумы Вячеслав Володин, сказав, что во время двухдневной сессии предстоит
обсудить несколько важных для развития Союзного государства вопросов,
в первую очередь его бюджет.
Он будет ориентирован на 11-ть программ в таких
сферах, как обеспечение безопасности, научно-технические исследования,
инфраструктурные проекты, сельское хозяйство, связь и развитие цифровой
экономики. Володин подчеркнул, что депутатам нужно будет обеспечить
парламентский контроль за исполнением бюджета.
Приоритетным вопросом, который волнует миллионы людей
и в России, и в Белоруссии, Вячеслав Володин назвал отмену роуминга между странами. Важной теме будет посвящен правительственный час, который пройдет завтра, 22 декабря.
Это – новый формат работы, его депутаты утвердили год назад в Брянске. Также
на правительственном часе парламентарии обсудят вопросы формирования
единого научно-технологического пространства.
В своем выступлении спикер Думы остановился
на важности формирования единого правового пространства. Он назвал это необходимым
условием для активизации экономического сотрудничества, повышения эффективности
реализации совместных проектов и программ.
Подготовка проекта концепции сближения
законодательств России и Белоруссии находится на завершающей стадии.
На ее основе нам будет необходимо разработать дорожную карту
по гармонизации законодательства.
По мнению Володина, единое правовое пространств
позволит создать равные условия для работы компаний и предприятий двух
стран.
Обсудят участники встречи и работу молодежной палаты
при парламентском собрании Союзного государства, ее представители также участвуют в заседании.
Парламентское собрание Союза России и Белоруссии было
образовано в апреле 1996 года в Москве. В нем действуют на постоянной основе
восемь комиссий, занимающиеся социальной политикой, безопасностью, экологией и
другими направлениями совместной деятельности.