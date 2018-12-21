Россия и Белоруссия наметили серьезные шаги по сближению: обсуждаются вопросы единого правового пространства, развития научно-технологических контактов, отмены роуминга между странами. Все это – в центре внимания открывшейся сегодня в Москве 55-й сессии парламентского собрания Союза России и Белоруссии.

Россия и Белоруссия наметили серьезные шаги по сближению: обсуждаютсявопросы единого правового пространства, развития научно-технологическихконтактов, отмены роуминга между странами. Все это – в центре вниманияоткрывшейся сегодня в Москве 55-й сессии парламентского собранияСоюза России и Белоруссии.Встречу открыл спикер Госдумы Вячеслав Володин, сказав, что во время двухдневной сессии предстоитобсудить несколько важных для развития Союзного государства вопросов,в первую очередь его бюджет.Он будет ориентирован на 11-ть программ в такихсферах, как обеспечение безопасности, научно-технические исследования,инфраструктурные проекты, сельское хозяйство, связь и развитие цифровойэкономики. Володин подчеркнул, что депутатам нужно будет обеспечитьпарламентский контроль за исполнением бюджета.Приоритетным вопросом, который волнует миллионы людейи в России, и в Белоруссии, Вячеслав Володин назвал отмену роуминга между странами. Важной теме будет посвящен правительственный час, который пройдет завтра, 22 декабря.Это – новый формат работы, его депутаты утвердили год назад в Брянске. Такжена правительственном часе парламентарии обсудят вопросы формированияединого научно-технологического пространства.В своем выступлении спикер Думы остановилсяна важности формирования единого правового пространства. Он назвал это необходимымусловием для активизации экономического сотрудничества, повышения эффективностиреализации совместных проектов и программ.Подготовка проекта концепции сближениязаконодательств России и Белоруссии находится на завершающей стадии.На ее основе нам будет необходимо разработать дорожную картупо гармонизации законодательства.По мнению Володина, единое правовое пространствпозволит создать равные условия для работы компаний и предприятий двухстран.Обсудят участники встречи и работу молодежной палатыпри парламентском собрании Союзного государства, ее представители также участвуют в заседании.Парламентское собрание Союза России и Белоруссии былообразовано в апреле 1996 года в Москве. В нем действуют на постоянной основевосемь комиссий, занимающиеся социальной политикой, безопасностью, экологией идругими направлениями совместной деятельности.