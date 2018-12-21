Полицейские решили проверить, как часто юных пассажиров не пристегивают

Полицейские решили проверить, как часто юных пассажиров не пристегиваютВ этом году во Владимире в 28-ми авариях пострадали 30 детей. Родители перевозили малышей без ремней безопасности и детских удерживающих устройств, сообщает пресс-служба регионального УМВД.Полицейские решили проверить, как часто юных пассажиров не пристегивают. Для этого правоохранители устроили рейды около детских садов.Всего госавтоинспекторы остановили более 200 автомобилей. Основная масса машин оказалась оборудованной детскими удерживающими устройствами - детей перевозили согласно правилам. Однако несколько водителей пренебрегли безопасностью дошколят.В отношении 6-ти владимирцев составили административные протоколы. Правонарушителям придётся заплатить штраф в размере 3 тысяч рублей.