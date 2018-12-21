Украинская певица появилась первый раз на публике после новости о разводе с бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Ани Лорак хорошо провела время с дочерью Софией на премьере нового ледового шоу.

Украинская певица появилась первый раз на публике посленовости о разводе с бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Ани Лорак хорошо провела время сдочерью Софией на премьере нового ледового шоу.Звезда посетила дебютный показ проекта Евгения Плющенко "Лебединоеозеро". позировала перед фотографами и охотно делилась с репортерами своимивпечатлениями после просмотра шоу. Для мероприятия она примерила черную толстовку, темные джинсы и сапожки. Дочь София не отставала от мамы: она появилась на красной дорожке в объемной кофте и кроссовках. Премьеру посетили многие российские знаменитости –Филипп Киркоров, Ксения Бородина, Алена Водонаева.На шоу "Лебединое озеро" не обошлось без травм: пятилетний сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко упал во время выступления. Мальчику все-таки удалось завершить свой номер, после чего он отправился в гримерку. Многие зрители заявили, что продюсер специально подстроила это падение, чтобы привлечь внимание публики.Напомним, в начале декабря этого года исполнительница приняла решение разорвать отношения со своим супругом Муратом Налчаджиоглу. Вероятной причиной расставания могли стать измены мужчины. Недавно папарацци увидели его в киевском клубе в компании незнакомой девушки.старается не раскрывать всех подробностей развода, однако недавно она дала откровенное интервью, в котором отметила, что женщина не должна держаться за отношения, которые уже вряд ли когда-нибудь удастся восстановить. Если мужчина больше не любит ее, то ей следует просто принять этот факт и уйти.