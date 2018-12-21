Сергей Жуков опубликовал тизер музыкального клипа. Новое детище группы Руки Верх! Слэмятся пацаны обещает взорвать Интернет.

Сергей Жуков опубликовал тизер музыкального клипа. Новоедетище группы "Руки Верх!" "Слэмятся пацаны" обещает взорвать Интернет.В личном микроблоге Сергей опубликовав короткую видеозапись.Жуков предстает перед зрителями в роли лидера тоталитарной секты. Паства окружает его, целует кисти и внимает каждому слову.Вместе слидером группы "Руки Вверх!" в ролике появились Александр Гудков и Илья Прусикин,известный под псевдонимом Ильич. Звезды сыграли помощников, которыесобирают пожертвования. Однако в конце выяснилось, что персонаж Ильича полицейскийпод прикрытием.Отметим, что трек "Слэмятся пацаны" отсылает нас в 90-егоды. А припев повторяет слова другой песни группы "Руки Вверх!" "Ну где же вы,девчонки". Полная версия клипа доступна на сайте YouTube.Фолловера Сергея Жукова пришли в восторгот нового клипа исполнителя. Поклонники не жалели комплиментов создателям. По их мнению, лидеру удалось их удивить."Меня тащит эта музыка.Жуков forever🙈😈💣🔥⚡ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Здорово!посмотрела от души ипосмеялась😀😀😀", "Это вообще легально?! Быть такими классными!!!!🙌😍 Эта самая неожиданно-крутая коллаборация!!!!Гудок ван лав! ❤Литтл Биг – 🔥 и пламя! Ну а Вы, Вы – это легенда и история(для меня длиною в жизнь 💙)", "Серега Жуков и Руки Вверх это как секта!Раз попал туда, услышал, и значит навсегда остался!" – писали в комментарияхвосторженные поклонники