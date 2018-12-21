Вооруженные силы России провели успешные испытания гиперзвуковой противокорабельной ракеты Циркон. Как стало известно американскому телеканалу CNBC, пробный пуск состоялся 10 декабря, прототип разогнался до 8 Махов, то есть где-то до 9 тысяч километров в час.

Вооруженные силы России провели успешные испытания гиперзвуковой противокорабельной ракеты "Циркон". Как стало известно американскому телеканалу CNBC, пробный пуск состоялся 10 декабря, прототип разогнался до 8 Махов, то есть где-то до 9 тысяч километров в час.Всего было проведено 5 пусков ракет "Циркон", утверждают журналисты из США. Новое гиперзвуковое оружие предназначено для уничтожения как кораблей противника, так и целей на суше.Что особенно важно, говорят собственные источники CNBC, российским разработчикам удалось добиться устойчивого, постоянного полета на огромных скоростях. Начало серийного производства запланировано на 2021 год, а еще через год "Циркон" примут на вооружение.Ранее российские СМИ писали, что испытательные пуски "Цирконов" с надводных кораблей и подлодок начнутся с 2019 года. Ракета будет развивать скорость до 4-6 Махов, а предельная дальность полета составит 400 километров.