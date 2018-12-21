Телеведущая дала интервью актеру Максиму Виторгану, в котором озвучила детали развода. Ксения Собчак старалась отвечать на вопросы своего супруга предельно честно.

Телеведущая дала интервью актеру Максиму Виторгану, в котором озвучила детали развода. Ксения Собчак стараласьотвечать на вопросы своего супруга предельно честно.Шуточное интервью состоялось еще в 2015 году. Супруги обсудилисвои взаимоотношения, характер журналистки и ее мироощущение. ВнезапноВиторган поднял тему развода. Максим спросил, оставит ли Ксения ему половину своегосостояния при разводе. Тогда Собчак ответила, что точно отдаст ему квартиру. Актер остался доволен этим ответом.Виторган также потребовал, чтобы его жена не использовала разводдля пиара, не давала прессе никаких комментариев и не публиковала грустные сообщенияв социальных сетях. Последнее условие телеведущая попросила смягчить, чтобы разместить один прощальный пост. "Максимум – могу несдержаться и выложить стихотворение из серии "Улетай, но так и знай, всю жизньстрадать ты будешь". "Как живется вам с другою? Проще ведь?" – вот что-нибудьтакое могу", – передает ее слова издание "".В СМИ продолжают распространяться слухи о том, что браки Максима Виторгана переживает тяжелые времена. В последнее времятелеведущая перестала носить на публике обручальное кольцо. Недоброжелателиутверждают, что звезда уже нашла нового поклонника – режиссера КонстантинаБогомолова.