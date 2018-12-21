Установлено, что участники группы осуществляли незаконные банковские операции по расчетным счетам подконтрольных фиктивных организаций с целью последующего обналичивания денежных средств...

"Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно со следователями Главного следственного Управления ГУ МВД России по г. Москве, а также представителями ФСБ России при силовой поддержке ЦСН ФСБ России пресечен факт незаконной банковской деятельности с доходом свыше 17 миллионов рублей", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Установлено, что участники группы осуществляли незаконные банковские операции по расчетным счетам подконтрольных фиктивных организаций с целью последующего обналичивания денежных средств, за что взимали плату в виде 13,5 процента от перечисленных сумм.Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 Уголовного кодекса Российской Федерации. Проведено 11 обысков в жилищах и офисах подозреваемых на территории Московского региона, в ходе которых изъяты предметы и документы, имеющие доказательное значение по уголовному делу.В настоящее время задержан 41-летний житель Москвы, которому предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности.