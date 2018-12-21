Полицейские установили, что 42-летняя жительница столицы причастна к незаконным операциям с запрещенными средствами и веществами...

«Оперативниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве в Юго-Западном округе столицы задержана подозреваемая в сбыте гашиша», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что 42-летняя жительница столицы причастна к незаконным операциям с запрещенными средствами и веществами. Злоумышленница продала вещество темного цвета. Данное вещество, согласно результатам исследования, является наркотическим средством – гашишем, массой около 30 граммов.При неотложном обыске квартиры, принадлежащей 42-летней подозреваемой, полицейские обнаружили 186 свертков, в которых находилось спрессованное вещество растительного происхождения и пакет со светлым порошком. Исследованием установлено, что изъятое является психотропным веществом – амфетамином, массой более 1 грамма и наркотическим средством – гашишем, общей массой более 720 граммов.Следствием ОМВД России по Гагаринскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.УНК ГУ МВД России по г. Москве