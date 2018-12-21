Комплексной проверке подвергаются состояние наземных пешеходных переходов, размещение дорожных знаков, пешеходных ограждений и искусственных неровностей...

Госавтоинспекция города Москвы проводит проверку безопасности путей следования пешеходов к местам, где будут проводиться новогодние мероприятия.В преддверии новогодних праздников сотрудники дорожного надзора ОБ ДПС ГИБДД УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве также проводят проверки мест массового посещения, обращая особое внимание на состояние улично-дорожной сети и технических средств организации дорожного движения на предмет соответствия действующим нормативам.Комплексной проверке подвергаются состояние наземных пешеходных переходов, размещение дорожных знаков, пешеходных ограждений и искусственных неровностей у объектов, территория которых примыкает к проезжей части с интенсивным движением.Также проверяются подходы к местам, где организованы зоны зимнего активного отдыха - к каткам и паркам.По всем выявленным недостаткам в содержании улично-дорожной сети и технических средств принимаются меры по их устранению.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81