Комплексной проверке подвергаются состояние наземных пешеходных переходов, размещение дорожных знаков, пешеходных ограждений и искусственных неровностей...
Госавтоинспекция города Москвы проводит проверку безопасности путей следования пешеходов к местам, где будут проводиться новогодние мероприятия.
В преддверии новогодних праздников сотрудники дорожного надзора ОБ ДПС ГИБДД УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве также проводят проверки мест массового посещения, обращая особое внимание на состояние улично-дорожной сети и технических средств организации дорожного движения на предмет соответствия действующим нормативам.
Комплексной проверке подвергаются состояние наземных пешеходных переходов, размещение дорожных знаков, пешеходных ограждений и искусственных неровностей у объектов, территория которых примыкает к проезжей части с интенсивным движением.
Также проверяются подходы к местам, где организованы зоны зимнего активного отдыха - к каткам и паркам.
По всем выявленным недостаткам в содержании улично-дорожной сети и технических средств принимаются меры по их устранению.
Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве
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