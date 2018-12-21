Совет Федерации одобрил закон об ответственном обращении с животными. 151 сенатор проголосовал за, против был один голос и еще один воздержался.

Совет Федерации одобрил закон об ответственном обращении с животными. 151 сенатор проголосовал за, против был один голос и еще один воздержался, передает "Интерфакс".Накануне глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас закон раскритиковал и заявил, что будет голосовать против.Закон запрещает держать дома диких животных и обязывает хозяев убирать за собаками во время выгула, который должен происходить в специально отведенных местах. Закон также запрещает избавляться от животных без их передачи новому владельцу или помещения в приют, запрещает держать животных в барах и ресторанах. Кроме того, под запрет попали контактные зоопарки.