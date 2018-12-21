Срок за женоненавистничество получил 27-летний мужчина. Два года, правда, условно. Такое решение принял суд Нижнего Новгорода. Нижегородец создал ВКонтакте сообщество Мужское государство. Во время чемпионата мира по футболу в России в нем публиковались женоненавистнические фото и видео.

Срок за женоненавистничество получил 27-летний мужчина. Два года, правда, условно. Такое решение принял суд Нижнего Новгорода. Нижегородец создал "ВКонтакте" сообщество "Мужское государство". Во время чемпионата мира по футболу в России в нем публиковались женоненавистнические фото и видео.Героями публикаций становились россиянки, снятые с иностранными болельщиками. Публикации сопровождались обличительными комментариями. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье об экстремизме. Эта статья предусматривает длительные сроки лишения свободы.Во время предварительного расследования нижегородец признал свою вину.При этом использование слова "государство" стало популярно у сторонников и последователей различных экстремистских и радикальных течений. Осенью 2017 года члены "Христианского государства" поджигали автомобили, протестуя против выхода в прокат фильма "Матильда", который, по их мнению, порочит образ и память последнего российского императора Николая Второго. Поджигатели были осуждены на два года.Ранее печальную известность во всем мире приобрели террористы "Исламского государства" (запрещено в России).