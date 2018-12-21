Конфликт вокруг Керченского пролива продолжает обостряться. Не прошло и месяца с момента украинской провокации, как американские сенаторы подготовили резолюцию о военной помощи Незалежной для сдерживания агрессии России. Законодатели настаивают на проведении многонациональной операции в Азовском море.

Конфликтвокруг Керченского пролива продолжает обостряться. Не прошло и месяца смомента украинской провокации, как американские сенаторы подготовилирезолюцию о военной помощи Незалежной для сдерживания "агрессии России".Законодатели настаивают на проведении "многонациональной операции" вАзовском море.Резолюцию подготовили демократ Дик Дурбини республиканец Рон Джонсон. В документе говорится о предоставленииКиеву "дополнительной помощи в сфере безопасности", включая мероприятияна море. Джонсон отметил, что США и союзники должны оперативнопротивостоять "агрессии России".Рядэкспертов предрекли скорый ввод воинских контингентов НАТО вчерноморско-азовский регион. Впрочем, другие аналитики сомневаются, чтоЗапад решится на прямую военную поддержку Украины. По словамполитолога-международника Василия Лаптийчука, в Киеве не должны строить иллюзий относительно западной помощи.В свою очередь, эксперт Института демократии и социального прогресса Богдан Ференсназвал рискованным наращивание военного присутствия Соединенных Штатовна границе с Россией. “Так как никто точно не может предугадать, как ичем ответит Россия", – цитирует его украинское издание "Обозреватель".Ситуация в Керченском проливе серьезно обострилась после провокации кораблей военно-морских сил Незалежной25 ноября. Вторгшиеся в российские территориальные воды суда былизадержаны пограничной охраной. Команды кораблей были арестованы на двамесяца. На Украине в ответ ввели военное положение.Одногопровала Киеву оказалось недостаточно. На днях секретарь Советанацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов анонсировал новыйпроход кораблей Незалежной в Керченском проливе. Медлить с этим нельзя, заявил он.