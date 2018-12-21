Конфликт
вокруг Керченского пролива продолжает обостряться. Не прошло и месяца с
момента украинской провокации, как американские сенаторы подготовили
резолюцию о военной помощи Незалежной для сдерживания агрессии России.
Законодатели настаивают на проведении многонациональной операции в
Азовском море.
Конфликт
вокруг Керченского пролива продолжает обостряться. Не прошло и месяца с
момента украинской провокации, как американские сенаторы подготовили
резолюцию о военной помощи Незалежной для сдерживания "агрессии России".
Законодатели настаивают на проведении "многонациональной операции" в
Азовском море.
Резолюцию подготовили демократ Дик Дурбин
и республиканец Рон Джонсон. В документе говорится о предоставлении
Киеву "дополнительной помощи в сфере безопасности", включая мероприятия
на море. Джонсон отметил, что США и союзники должны оперативно
противостоять "агрессии России".
Ряд
экспертов предрекли скорый ввод воинских контингентов НАТО в
черноморско-азовский регион. Впрочем, другие аналитики сомневаются, что
Запад решится на прямую военную поддержку Украины. По словам
политолога-международника Василия Лаптийчука, в Киеве не должны строить иллюзий относительно западной помощи.
В свою очередь, эксперт Института демократии и социального прогресса Богдан Ференс
назвал рискованным наращивание военного присутствия Соединенных Штатов
на границе с Россией. “Так как никто точно не может предугадать, как и
чем ответит Россия", – цитирует его украинское издание "Обозреватель".
Ситуация в Керченском проливе серьезно обострилась после провокации кораблей военно-морских сил Незалежной
25 ноября. Вторгшиеся в российские территориальные воды суда были
задержаны пограничной охраной. Команды кораблей были арестованы на два
месяца. На Украине в ответ ввели военное положение.
Одного
провала Киеву оказалось недостаточно. На днях секретарь Совета
нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов анонсировал новый
проход кораблей Незалежной в Керченском проливе. Медлить с этим нельзя, заявил он.