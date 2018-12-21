Пятилетний сын продюсера Яны Рудковской и прославленного фигуриста Евгения Плющенко Александр принял участие в новом ледовом шоу родителей – Лебединое озеро. Однако во время своего выступления мальчик не удержался на ногах и сильно упал.

Пятилетний сын продюсера Яны Рудковской и прославленного фигуриста Евгения Плющенко Александр принял участие в новом ледовом шоу родителей – "Лебединое озеро". Однако во время своего выступления мальчик не удержался на ногах и сильно упал.Накануне, 20 декабря, состоялась громкая премьера нового ледового шоу и "Лебединое озеро". В программе задействован сам олимпийский чемпион, а также фигуристка Аделина Сотникова и маленький сын спортсмена Александр Плющенко. В постановке мальчик отыгрывает образ Маленького принца.Подготовка к шоу шла на протяжении многих месяцев, поэтому можно представить. как волновались все участники действа. Ведь посмотреть красочный спектакль пришло много людей, в том числе и знаменитости. К примеру, поддержал постановку сам поп-король Филипп Киркоров. Артист привел на шоу своих детей: дочь Аллу-Викторию и сына Мартина.Однако не обошлось без эксцессов. Как утверждает телеграм-канал "Только никому...", во время своего проката пятилетний сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко сильно упал. Стоит отдать должное выдержке малыша – он не заплакал, не убежал, а с усилием откатал программу до конца.Правда, потом к журналистам на интервью Александр не вышел. Говорят, он забрал подарки от зрителей и ушел в гримерку. тот же Филипп Киркоров предположил, что падение маленького Плющенко могло быть специально срежиссировано . Однако очевидцы, оценивая степень падения Александра, в этом сильно сомневаются.Отметим, что в Сети пользователи регулярно чихвостят Рудковскую за то, что она якобы заставляет маленького сына много часов проводить на льду и сниматься в различных фотосессиях вместо того, чтобы дать ему больше времени для счастливого свободного детства. На это сама Яна неизменно отвечает, что ни к чему не принуждает сына. Дескать, он сам с радостью отдается фигурному катанию.