Под бурные овации прошла московская премьера нового приключенческого блокбастера Т-34. Это лента о советских танкистах, попавших в немецкий плен. Режиссер - Алексей Сидоров, известный по сериалу Бригада и фильму Бой с тенью.

Под бурные овации прошла московская премьера нового приключенческого блокбастера "Т-34". Это лента о советских танкистах, попавших в немецкий плен. Режиссер — Алексей Сидоров, известный по сериалу "Бригада" и фильму "Бой с тенью".Первый фильм нового года посмотрели первые зрители. В главном премьерном зале страны не было ни одного свободного кресла. "Т-34" к бою готов!"Доброе, светлое, честное, сильное, мощное, зрелищное российское кино", — говорит Александр Петров, исполнитель главной роли в фильме "Т-34".Во времена величайших испытаний, когда от каждого действия зависят жизни любимых, два заклятых врага начнут свое противостояние. Оказавшись в плену, вчерашний курсант Ивушкин планирует дерзкий побег. Он собирает свой экипаж и на "Т-34" бросает вызов немецким танковым асам во главе с Ягером. Ради своей любви и Родины он готов идти до конца."Форсаж на танках" — так кино уже окрестили критики. Фильм про легендарную машину Великой Отечественной войны снял режиссер легендарной "Бригады" Алексей Сидоров."Для любого русского режиссера, по-моему, нет большего счастья, чем снять фильм о войне, об этих события, потому что более драматической истории не было у нас никогда за весь XX век", — объясняет Алексей Сидоров, режиссер фильма "Т-34".В фильме сразу четыре главных героя. И если с персонажами Александра Петрова и Ирины Старшенбаум все понятно — у них любовь, то Виктор Добронравов и Антон Богданов отвечают за юмор. Вот и на красной дорожке шутят, вспоминая как худели, чтобы всем в танке места хватило.- Мы все скидывали вес какими-то диетами. И было очень тяжело находить в себе энергетические силы, когда ты утром встал и поел сельдерея вместо мясного супа.- А в обед опять сельдерей, а на ужин яблочко!- Да. 12 часов крутить, вертеть башню и двигать этот танк было очень тяжело физически.Зрители, которые посмотрели фильм на премьере, собираются идти в кино еще раз на каникулах.- С первых же минут ты погружаешься в эту историю и не можешь оторваться!- Это грандиозная картина — я не боюсь этих слов!- Создатели картины — это герои России!Приключенческий экшн "Т-34" под прицелом всех киноманов страны окажется уже 1 января.