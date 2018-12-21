Талибы признали невозможность военного решения кризиса в Афганистане. Об этом заявил после переговоров в Абу-Даби с представителями радикального движения Талибан (запрещено в России) спецпредставитель госсекретаря США по афганскому примирению Залмай Халилзад.

Талибы признали невозможность военного решения кризиса в Афганистане. Об этом заявил после переговоров в Абу-Даби с представителями радикального движения "Талибан" (запрещено в России) спецпредставитель госсекретаря США по афганскому примирению Залмай Халилзад.По его словам, талибы признали, что не могут победить в войне и что для прекращения кризиса в Афганистане необходимо искать пути политического урегулирования.На переговорах в Абу-Даби с представителями "Талибана" обсуждалась возможность объявить перемирие на три месяца. По словам представителей талибов, они должны будут проконсультироваться по этому вопросу со своими лидерами, передает афганский портал TOLOnews.Дискуссий по поводу изменения политической системы и внутриполитических вопросов Афганистана в Абу-Даби не было, добавил Халилзад. Ввиду отсутствия военного решения талибы заявили, что для разрешения кризиса в Афганистане они должны провести переговоры сначала с США, а затем и с афганским правительством.Утверждения о том, что в Афганистане все хорошо, далеки от реальности, заявил ранее сегодня в ходе ежегодной Большой пресс-конференции президент России Владимир Путин. По его словам, западные партнеры говорят, что сейчас в Афганистане все в порядке, но это не так. Глава государства напомнил, что правительство в Кабуле контролирует только треть территории страны, а результаты выборов подсчитывают месяцами."Мы исходим из того, что афганский народ все-таки сможет между собой договориться. Все политические силы, этнические группы смогут найти консенсус", — сказал Путин.