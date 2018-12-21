Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко продолжает судебные тяжбы со своим бывшим бойфрендом Биллом Маккигом, от которого у теннисистки ребенок. Мужчина настаивает, чтобы опеку над сыном Лео передали ему и в этом на сторону американца встал апелляционный суд США.

Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко продолжает судебные тяжбы со своим бывшим бойфрендом Биллом Маккигом, от которого у теннисистки ребенок. Мужчина настаивает, чтобы опеку над сыном Лео передали ему и в этом на сторону американца встал апелляционный суд США.Как уже сообщали 33Live.RuRu, Верховный суд Лос-Анджелеса принял решение о том, что дело должно рассматриваться в белорусском суде и на родине Азаренко опеку над ребенком передали ей. Однако, адвокаты Маккига доказали, что их клиента своевременно не предупредили о предстоящем в Минске заседании, сообщает Metropolitan News. Теперь рассмотрение дела продолжится в Калифорнии.