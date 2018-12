Министр обороны США Джеймс Мэттис уйдет на пенсию с отличием через два месяца, в конце февраля 2019 года. Об этом сообщил в своем Twitter Дональд Трамп. Президент США пообещал вскоре назвать преемника Мэттиса.

Министр обороны США Джеймс Мэттис уйдет на пенсию с отличием через два месяца, в конце февраля 2019 года. Об этом сообщил в своем Twitter Дональд Трамп. Президент США пообещал вскоре назвать преемника Мэттиса.General Jim Mattis will be retiring, with distinction, at the end of February, after having served my Administration as Secretary of Defense for the past two years. During Jim’s tenure, tremendous progress has been made, especially with respect to the purchase of new fighting....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 20, 2018Трамп отметил прогресс, который был достигнут за те два года, пока Мэттис был на своей должности. Особенные успехи были сделаны в области закупок новой боевой техники, добавил президент США."Генерал Маттис помог мне заставить союзников и другие страны оплатить свою долю военных обязательств", — подчеркнул Трамп. Он поблагодарил Мэттиса за службу и добавил, что новый министр обороны будет назван в ближайшее время.Как сообщает ТАСС, Мэттис решил уйти на пенсию из-за разногласий с Трампом. Это стало известно после обнародования прошения, которое министр обороны подал главе администрации США 20 декабря.В своем прошении об отставке Мэттис написал, что считает правильным уйти, так как у Трампа есть право иметь министра обороны, более схожего взглядами с президентом. В том же документе Мэттис предупреждает Трампа о том, что, по его мнению, США не смогут защитить свои интересы без демонстрации уважения к союзникам и сохранения прочных альянсов.