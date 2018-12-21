В прямом эфире телеканалов Е и Т24 прошел финал всероссийского конкурса Ты - КиберкOMENтатор. Победителями стали Полина Илючек, Зигангараев Алексей, Москалев Александр и Горбунов Антон. Они получили сертификаты на 50 тысяч рублей и гарнитуру OMEN Mindframe.

В прямом эфире телеканалов "Е" и "Т24" прошел финал всероссийского конкурса "Ты — КиберкOMENтатор". Уже скоро можно будет увидеть запись этого шоу на сайте gmbox.ru.Победителями конкурса "Ты — КиберкOMENтатор" стали Полина Илючек, Зигангараев Алексей, Москалев Александр и Горбунов Антон. Они получили сертификаты на 50 тысяч рублей и гарнитуру OMEN Mindframe. Полина также получила специальный приз "звезда экрана" за лучший медийный образ. Это крутой геймерский монитор HP Omen 25.А еще 12 финалистов конкурса выиграли гарнитуры HP Omen 800, вот их имена: Лебедев Александр, Кутузов Михаил, Ермолов Никита, Давлицаров Никита, Огульков Руслан, Бадлян Симон, Лашевич Сергей, Шатарский Станислав, Тренин Максим, Куст Денис, Краев Геннадий, Крылов Александр.Конкурс проводился игровым порталом gmbox.ru в партнерстве с Omen by HP, а также при поддержке телеканалов "Е" и "Т24". В этом конкурсе свое ораторское мастерство смогли проверить фанаты таких дисциплин как Dota 2, CS:GO, LoL и FIFA. Редакция портала поздравляет всех победителей!