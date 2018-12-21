В Сети не умолкают разговоры о скором разводе Ксении Собчак
и Максима Виторгана. Ходят слухи, что телеведущая променяла актера на
режиссера.
В Сети не умолкают разговоры о скором разводе Ксении Собчак
и Максима Виторгана. Ходят слухи, что телеведущая променяла актера на
режиссера.
Поговаривают, что Ксения уже давно изменяет мужу. Якобы ее
тайной любовью стал режиссер Константин Богомолов.
В кулуарах шепчутся, что бесстыдница Собчак, видимо совсем потеряв уважение к отцу своего ребенка, даже не прячет любовника от посторонних глаз. Говорят, что видели телеведущую и режиссера целующимися на улицах Вены. Буд-то
бы встретив соотечественников на европейской мостовой, Ксения даже бровью не
повела, а вот Богомолов смутился, опустил стыдливо глаза.
Более того, голубки открыто воркуют в соцсети. Делают
комплименты друг другу в комментариях, осыпают лайками. Пару раз ревнивый Виторган
вклинивался в переписку и немного остужал пыл парочки.
К слову актер ведет себя очень сдержанно. Его личный
микроблог полностью посвящен рабочим моментам. Однако даже "деловые" публикации
Максима, как нам кажется, о многом могут рассказать. К примеру, в Instagram Stories Виторган
выложил видеозапись с репетиции.
В кадре актеры Евгений Стычкин и Виктория Исакова репетируют
пьесу. Стычкин играет ревнивого мужа, который допрашивает свою благоверную. "Ты
заказала?" – начинает он. Исакова отвечает: "Я не голодна". "Официант не показывался?" -
продолжает Евгений. Виктория отрицательно качает головой. "Ты спала с ним?" – задал контрольный вопрос артист.
Фолловеры посчитали это видео, по меньшей мере, странным.
Кто-то даже отметил, что хоть Виторган и пытается не высказываться о проблемах
в семье, подсознательно он все же стремится к откровенности.