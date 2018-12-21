В Сети не умолкают разговоры о скором разводе Ксении Собчак и Максима Виторгана. Ходят слухи, что телеведущая променяла актера на режиссера.

В Сети не умолкают разговоры о скором разводе Ксении Собчаки Максима Виторгана. Ходят слухи, что телеведущая променяла актера нарежиссера.Поговаривают, что Ксения уже давно изменяет мужу. Якобы еетайной любовью стал режиссер Константин Богомолов.В кулуарах шепчутся, что бесстыдница Собчак, видимо совсем потеряв уважение к отцу своего ребенка, даже не прячет любовника от посторонних глаз. Говорят, что видели телеведущую и режиссера целующимися на улицах Вены. Буд-тобы встретив соотечественников на европейской мостовой, Ксения даже бровью неповела, а вот Богомолов смутился, опустил стыдливо глаза.Более того, голубки открыто воркуют в соцсети. Делаюткомплименты друг другу в комментариях, осыпают лайками. Пару раз ревнивый Виторганвклинивался в переписку и немного остужал пыл парочки.К слову актер ведет себя очень сдержанно. Его личныймикроблог полностью посвящен рабочим моментам. Однако даже "деловые" публикацииМаксима, как нам кажется, о многом могут рассказать. К примеру, в Instagram Stories Виторганвыложил видеозапись с репетиции.В кадре актеры Евгений Стычкин и Виктория Исакова репетируютпьесу. Стычкин играет ревнивого мужа, который допрашивает свою благоверную. "Тызаказала?" – начинает он. Исакова отвечает: "Я не голодна". "Официант не показывался?" -продолжает Евгений. Виктория отрицательно качает головой. "Ты спала с ним?" – задал контрольный вопрос артист.Фолловеры посчитали это видео, по меньшей мере, странным.Кто-то даже отметил, что хоть Виторган и пытается не высказываться о проблемахв семье, подсознательно он все же стремится к откровенности.